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اقتصاد

المحاريث الهندسية: إنتاج بوابات للتعقيم والبدء فى تسويقها عقب إجازة العيد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:30 م
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
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علياء فوزى
أعلن المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث الهندسية ، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن بدء إنتاج بوابات للتعقيم في الشركة بالفعل وتم استخدام باكورة الانتاج داخل الشركة لتعقيم الموظفين والزوار .

وقال رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم إعداد نموذج من هذه البوابات تمهيدا لتسويقها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة حيث سيتم إرسال هذه النماذج إلى الشركات الحكومية والقطاع الخاص وفى حالة الموافقة عليها سيتم إنتاج الكميات المطلوبة سريعا حيث تستغرق مدة تصنيعها أسبوع على أقصى تقدير.

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وأكد رضوان، أن شركته ملتزمة بتنفيذ جميع التعليمات والإجراءات الوقائية التى أصدرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب الالتزام بالتباعد الاجتماعى و تقليل إعداد الموظفين ومنح إجازات للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة كما يتم قياس درجات حرارة الموظفين مرتين فى اليوم الاول فى بداية اليوم و مرة فى المنتصف.

وأضاف أنه "فى حالة تسجيل ارتفاع حرارة موظف لو نصف درجة يتم منحه إجازة للعزل المنزلى وأى عامل مصاب بأى أمراض برد أيضا يمنح إجازة لحين التعافى تمام تفاديا لحدوث أى إصابات بفيروس كورونا سواء للعمال و الموظفين أو العملاء المترددين على الشركة".
وتقوم شركة المحاريث الهندسية بتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية كما تقوم بتوزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة وتقوم بإصلاح وصيانة الآلات والمعدات التي توزعها الشركة خدمة ما بعد البيع.
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