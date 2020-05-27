المحاريث الهندسية: إنتاج بوابات للتعقيم والبدء فى تسويقها عقب إجازة العيد



وأكد رضوان، أن شركته ملتزمة بتنفيذ جميع التعليمات والإجراءات الوقائية التى أصدرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب الالتزام بالتباعد الاجتماعى و تقليل إعداد الموظفين ومنح إجازات للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة كما يتم قياس



وأضاف أنه "فى حالة تسجيل ارتفاع حرارة موظف لو نصف درجة يتم منحه إجازة للعزل المنزلى وأى عامل مصاب بأى أمراض برد أيضا يمنح إجازة لحين التعافى تمام تفاديا لحدوث أى إصابات بفيروس كورونا سواء للعمال و الموظفين أو العملاء المترددين على الشركة". وأكد رضوان، أن شركته ملتزمة بتنفيذ جميع التعليمات والإجراءات الوقائية التى أصدرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب الالتزام بالتباعد الاجتماعى و تقليل إعداد الموظفين ومنح إجازات للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة كما يتم قياس درجات حرارة الموظفين مرتين فى اليوم الاول فى بداية اليوم و مرة فى المنتصف.وأضاف أنه "فى حالة تسجيل ارتفاع حرارة موظف لو نصف درجة يتم منحه إجازة للعزل المنزلى وأى عامل مصاب بأى أمراض برد أيضا يمنح إجازة لحين التعافى تمام تفاديا لحدوث أى إصابات بفيروس كورونا سواء للعمال و الموظفين أو العملاء المترددين على الشركة".

وتقوم شركة المحاريث الهندسية بتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية كما تقوم بتوزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة وتقوم بإصلاح وصيانة الآلات والمعدات التي توزعها الشركة خدمة ما بعد البيع.

