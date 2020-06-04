الانسحاب خيانة.. صحة النواب تعلق على رفض المستشفيات الخاصة لأسعار علاج مصابي كورونا

الاستمرار فى استغلالها للأوضاع مع التهديد بالخروج من أداء الخدمة الطبية لمواجهة كورونا. استنكر النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ما أثير عن رفض بعض المستشفيات الخاصة للضوابط التي حددتها وزارة الصحة بشأن أسعار علاج حالات ڤيروس كورونا ، بهدف









جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مشددا بأن الانسحاب من الميدان الآن يعد خيانة لوطن يتعرض لأزمة تستلزم تكاتف الجميع للخروج منها، مؤكدًا أن الدولة المصرية سعت طوال الفترة الماضية للتعاطي الجيد علي كافة المستويات بهدف رئيسي متعلق بصحة وسلامة المواطن، بما فيها وضع تسعيرة ملزمة للمستشفيات الخاصة.





ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن المرحلة استثنائية ويتم إدارتها بشكل استثنائي بتكاتف جميع المؤسسات، وفق قانون الطوارئ وتعديلاته الأخيرة التى أقرها مجلس النواب كصلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية فى ظل الطوارئ رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ والتي تلزم بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.



