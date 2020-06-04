السفير الأمريكي يطالب جميع المرتزقة بمغادرة الأراضي الليبية

طالب السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، جميع المرتزقة بمغادرة الأراضي الليبية.





وقال السفير الأمريكي وفق ما نقلته العربية السعودية إن النزاع في ليبيا يجب أن يتوقف بشكل فوري.





ودعا الدبلوماسي الأمريكي جميع الأطراف إلى الإنخراط في الحوار.





وفي استفزاز واضح، وجه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تدخله العسكري في ليبيا، ودعمه ضد الجيش الوطني الليبي.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، اليوم الخميس، عن القيام بعمليات التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية، وذلك عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تركيا.





كما كشف أردوغان عن اتفاقه مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد في شرق المتوسط.





وتعهد أردوغان، في تأكيد على حملته الفاشية ضد الشعب الليبي، على زيادة دعمه لحكومة الوفاق.



