انتهاكات لا تحصى.. شرطي أمريكي يبصق على متظاهرة

سلسلة من الانتهاكات المتتاليية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، فقد اشتعلت الاحتجاجات في الشوارع بعد اعتداء ضابط على مواطن أمريكي من أصحاب البشرة السمراء مما تسبب في وفاته، وازداد الأمر تعقدًا بارتفاع معدل الانتهاكات.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" لضابط شرطة يعتدي على متظاهرة بالضرب والبصق، بعدما ألقى القبض عليها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقعت تلك الحادثة في مدينة رتشموند بولاية فرجينيا، وتحديدًا في اليوم الرابع من الاحتجاجات، ورصد أحد الأشخاص تلك الواقعة في مقطع فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.





وظهر فيه الشرطي وهو يبصق على متظاهرة مقيدة اليدين لأكثر من مرة وسحبها لتنضم إلى مجموعة من المعتقلين نحو 10 أشخاص.



