رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير والمتحف المصري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير.





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واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد أعمال التطوير التى شهدها المتحف المصرى بالتحرير، والتى تضمنت رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف، وأعمال الإضاءة التى تم تنفيذها لواجهات المتحف، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به.





وترجل رئيس الوزراء بعد ذلك بأرجاء ميدان التحرير ، لمراجعة أعمال التطوير التى شهدها الميدان فى صورتها النهائية.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول ما تم من أعمال لتطوير ميدان التحرير، حيث أن مشروع التطوير تضمن تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك "رمسيس الثاني"، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، حيث كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، وبلغ ارتفاعها مكتملا بعد تجميعها حوالي 19 مترًا، ووصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك "رمسيس الثاني"، واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.





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