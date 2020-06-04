بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. نصائح للحد من التوتر والقلق الزائد المسبب لضعف المناعة

قال الدكتور أحمد سعد، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه من الطبيعي أن يحدث قلق لدي الجميع ولكن عندما يزداد ذلك عن المعدل الطبيعي قد يعرض الشخص للكثير من المخاطر ومنها الجهاز المناعي ضعف جهاز المناعة بالجسم.





وأضاف أحمد سعد لـ صدي البلد أن الشعور بالقلق والتوتر أمر طبيعي ليحرص الشخص علي انتظامه في الإجراءات الاحترازية الواجبة حتي لو لم يتعرض للإصابة ولكن إذا تحول الأمر إلي قلق مفرط أو توتر زائد يجب علي الشخص البعد عن متابعة الأخبار بشكل مستمر والاكتفاء بمعرفة أبرز المستجدات إذا كان ذلك يشعر الشخص بالقلق والخوف.





وأكد الدكتور أحمد سعد أن التوتر والقلق يتسبب في نقص الخلايا والإفرازات المسؤولة عن تنظيم الجهاز المناعي بشكل عام وهو ما يضعف من قدرته على محاربة الفيروسات المعدية ويقلل كفاءة الجهاز المناعي.





ونصح أستاذ الطب النفسي بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لتفادي نقل العدوي والإصابة بها، مؤكدا أن القلق في إطار ما يناسب الموقف يجعلك في امان ولكن عدم الوصول الي القلق المفرط يعرضك لمشاكل صحية.