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منوعات

ريهام سعيد تطلب من متابعيها الدعاء لـ رجاء الجداوي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:12 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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محمد بدران
نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو يجمعها بالفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد دخولها العناية المركزة أمس. 


وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "الفنانة والأم رجاء الجداوي يا رب يقومك بألف سلامة من فضلكوا ماتنسوش الدعاء". 
 

وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوى مازالت مرتفعة، لكن الحالة الصحية مستقرة، وكل ما نُشر عن تدهور حالتها الصحية شائعات.


وأوضح أشرف زكى، أن أى شىء يحدث نعلنه بمنتهي الشفافية، كما حدث مع الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها؛ قمنا بالاتصال بجميع من كان معها في المسلسل حتي يقوموا بعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

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