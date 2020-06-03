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فن

قبل ما شعري يتحرق.. ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها منذ 14 عاماً

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:02 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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اسماء الحسيني
شاركت الاعلامية ريهام سعيد، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بمشهد قديم لها من مسلسل "الوتر المشدود".

وكتبت ريهام معلقة على المشهد:"استعادة الذكريات الوتر المشدود من ١٤ سنة، على مدار ١٨ مسلسل اول مره اشوف شعرى من غير اكستنشن قبل ما يتحرق ".

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
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