التقويم الطلابى بجامعة حلوان: دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على الاختبارات التحصيلية

يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ، دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين،
وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.
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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠.
وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقد لأساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، وذلك تحت رعاية واشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .