مسئولون بجوجل: هاكرز إيرانيون اخترقوا حملة ترامب وبايدن

كشف عدة مسئولين من شركة "جوجل" الأمريكية أن قراصنة إلكترونيين في إيران ، استهدفوا حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي ونائب الرئيس السابق، جو بايدن.





ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسئول بشركة "جوجل" قوله إن القراصنة مدعومين من الصين ، وقاموا باستهداف حسابات البريد الإلكتروني لعاملين في حملة ترامب.





وفي وقت سابق، نشر رئيس مجموعة تحليل التهديدات في "جوجل"، شين هنتلي، تحذيرًا عبر حسابه بموقع "تويتر"، من تعرض الحملتين لهجمات قرصنة عنيفة.





والعام الماضي، أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن مجموعة يطلق عليها "تشارمينج كيتن" حاولت اختراق حسابات البريد الإلكتروني لحملة رئاسية أمريكية دون أن تحددها، إلا أن وسائل إعلام أمريكية أكدت أنها حملة ترامب.



