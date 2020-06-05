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محافظات

لمواجهة كورونا.. مبادرة إرادة شعب الشرقية تبدأ حملة التوعية بارتداء الكمامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الفترة الراهنة تتطلب ضرورة رفع وعى المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات الواقية وكيفية التخلص منها بطريقة آمنة ومراعاة المسافات البينية واستخدام المطهرات للعناية الشخصية المستمرة  والبقاء في المنزل والالتزام  بعدم النزول إلا فى الضرورة القصوى وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لتقليل فرص الاصابة بفيروس كورونا المستجد لكى نعبر تلك المرحلة الصعبة بسلام.


ونوه محافظ الشرقية إلى أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ أهداف مبادره إراده شعب الشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، بمشاركة مجموعه من الشباب المتطوعين من افراد المجتمع وممثلين من المجلس القومي للمرأة و الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والكنيسه والأوقاف و الشباب الرياضة، والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمرافقة المجموعات المشكلة  لتذليل العقبات خلال الحملات التوعوية، مشيرا الى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والمجتمع المدنى لتنفيذ الاجراءات الوقائية التى اقرتها الدولة المصرية حرصآ على صحة وسلامة المواطنين .


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وأكد المحافظ،استمرار عمل أفراد المبادرة من الشباب والمتطوعين لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس الكورونا وأهمية الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى حرصا على صحتهم لافتا الى ان تلك المجموعات من المتطوعين قامو بزيارات ميدانيه  لمراكز ومدن (ههيا - ديرب نجم  - الابراهيمية - فاقوس -الحسينيه -العاشر من رمضان) لتوعية المواطنين ورش وتعقيم الشوارع الرئيسية والبنوك وماكينات Atm والاسواق والمساجد والوحدات الصحية والمحال التجارية متعددة الانشطة والبقالة والسوبر ماركت والمصالح الحكومية .


وأوضح المحافظ أن تلك المبادرات الاجتماعية تلعب دورًا هامًا فى زياده الوعى لدى المواطن لكون أعضائها جزء من المجتمع  وعلى دراية كاملة بثقافته ومعتقداته وأفكاره  مما يسهل تحقيق اهدافها بسهولة ويسر للوصول الى جميع الفئات المختلفة من المواطنين لرفع وعيهم والحفاظ على صحتهم والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا من خلال عدم التواجد بالتجمعات ومراعاة المسافات البينية بين الافراد  داخل المحال التجارية وارتداء الكمامة الواقية و استخدام المطهرات بصفة مستمرة حفاظا على صحتهم من الاصابه بفيروس كورونا.

لمواجهة كورونا.. مبادرة إرادة شعب الشرقية تبدأ حملة التوعية بارتداء الكمامة
لمواجهة كورونا.. مبادرة إرادة شعب الشرقية تبدأ حملة التوعية بارتداء الكمامة
لمواجهة كورونا.. مبادرة إرادة شعب الشرقية تبدأ حملة التوعية بارتداء الكمامة
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