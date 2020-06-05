سمحت بالكمامة القماش.. ارتداء أقنعة الوجه إجباريا في بريطانيا بعد 10 أيام.. فيديو وصور

وكشف وزير النقل البريطاني جرانت شايس عن هذه الخطوة الجديدة ليتم اتباعها خلال السفر بالحافلات والقطارات ومترو الأنفاق، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت.

وسيتم تنفيذ غرامات وعقوبات على مخالفي هذا القرار الإجباري، وقال أن رتداء قناع الوجه سيساعد على حماية الآخرين، متسائلا: "لماذا لا يريد الناس أن يفعلوا الشئ الصحيح، كلنا يائسون من التخلص من هذه

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