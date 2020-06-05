سمحت بالكمامة القماش.. ارتداء أقنعة الوجه إجباريا في بريطانيا بعد 10 أيام.. فيديو وصور

قرار جديد اتخذته بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) بشكل إجباري في غضون عشرة أيام فقط.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) سيكون إجباريا في وسائل النقل العامة في بريطانيا بدءا من 15 يونيو الجاري، للمساعدة في وقف انتشار العدوى.
وكشف وزير النقل البريطاني جرانت شايس عن هذه الخطوة الجديدة ليتم اتباعها خلال السفر بالحافلات والقطارات ومترو الأنفاق، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت.
وأشار شايس إلى أن أقنعة الوجه يمكن أن تقلل من انتشار العدوى، مؤكدا حديثه بتجربة عدة دول في وقف انتشار العدوى باستخدام أقنعة الوجه إجباريا، وقال: "نحن نفعل ما طالبت به الدول الأخرى لتوفير حماية لمواطنيها".
وسيتم تنفيذ غرامات وعقوبات على مخالفي هذا القرار الإجباري، وقال أن رتداء قناع الوجه سيساعد على حماية الآخرين، متسائلا: "لماذا لا يريد الناس أن يفعلوا الشئ الصحيح، كلنا يائسون من التخلص من هذه الفيروسات؟ ".
وقناع الوجه لا يشترط أن يكون جراحيا، بل يمكن إعداده منزليا لواسطة قماش ثقيل لا يسرب الهواء، وتم نشر عدة صور توضح طريقة تصنيعه منزليا من ملابس قديمة أو قماش ذو مسام ضيقة.