AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع سحبها من الأسواق .. تعرف على البدائل الغذائية للفيتامينات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
مع انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد الإصابة يجب تعزيز قدرة الجهاز المناعي وتعويض نقص الفيتامينات لحماية الجسم من الأمراض والفيروسات. 

اقرأ أيضا 


وتزامنا مع سحب الفيتامينات من الأسواق، قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بدائل غذائية للفيتامينات:


فيتامين د

متوفر ف الحليب و الألبان و الزبدة و صفار البيض و الفطر وعصير البرتقال والسردين والتونة 

فيتامين سي
الحمضيات، الكرز، الكيوي، الفلفل الأحمر و الأصفر و الأخضر، الجوافة، البقدونس، السبانخ، البروكلي، البابايا، والفراولة .

الزنك
اللحوم، المكسرات، البقوليات، منتجات الألبان، البيض، الحبوب الكاملة، والشوكولا الداكنة.

اوميجا ٣

سمك الماكريل، السلمون، زيت كبد سمك القد، الرنجة، السردين، المحار، بذر الكتان، الشيا، و فول الصويا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة الفيروسات .. 7 حيل لرفع مناعتك

8 مكملات غذائية لرفع مناعة الجسم فى زمن الكورونا

أبرزها ممارسة الرياضة .. نصائح مهمة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

تغذية ورياضة.. 5 نصائح تساعد على زيادة طول الطفل

يمنع تساقط الشعر ويعزز المناعة.. 8 فوائد لـ فيتامين د

بعد سحبه من الصيدليات .. أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

ترشيحاتنا

الأخ الكبير..منة فضالى تتمنى الشفاء لأشرف زكى وتدعو له

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها

إطلاق تليفزيون Nokia 43 .. تعرف على السعر والمواصفات

فضل قراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يتراجع عن الاعتزال ويحدد وجهته المقبلة.. مرتضى منصور يعلن موعد برنامجه على قناة الزمالك

تعهد بتحمل راتبه..تركي آل الشيخ يعرض حسام عاشور على الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

بملابس عصرية.. هايدى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات