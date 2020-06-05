مع سحبها من الأسواق .. تعرف على البدائل الغذائية للفيتامينات

مع انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد الإصابة يجب تعزيز قدرة الجهاز المناعي وتعويض نقص الفيتامينات لحماية الجسم من الأمراض والفيروسات.
وتزامنا مع سحب الفيتامينات من الأسواق، قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بدائل غذائية للفيتامينات:
فيتامين د
متوفر ف الحليب و الألبان و الزبدة و صفار البيض و الفطر وعصير البرتقال والسردين والتونة
فيتامين سي
الحمضيات، الكرز، الكيوي، الفلفل الأحمر و الأصفر و الأخضر، الجوافة، البقدونس، السبانخ، البروكلي، البابايا، والفراولة .
الزنك
اللحوم، المكسرات، البقوليات، منتجات الألبان، البيض، الحبوب الكاملة، والشوكولا الداكنة.
اوميجا ٣
سمك الماكريل، السلمون، زيت كبد سمك القد، الرنجة، السردين، المحار، بذر الكتان، الشيا، و فول الصويا.
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وتزامنا مع سحب الفيتامينات من الأسواق، قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بدائل غذائية للفيتامينات:
فيتامين د
متوفر ف الحليب و الألبان و الزبدة و صفار البيض و الفطر وعصير البرتقال والسردين والتونة
فيتامين سي
الحمضيات، الكرز، الكيوي، الفلفل الأحمر و الأصفر و الأخضر، الجوافة، البقدونس، السبانخ، البروكلي، البابايا، والفراولة .
الزنك
اللحوم، المكسرات، البقوليات، منتجات الألبان، البيض، الحبوب الكاملة، والشوكولا الداكنة.
اوميجا ٣
سمك الماكريل، السلمون، زيت كبد سمك القد، الرنجة، السردين، المحار، بذر الكتان، الشيا، و فول الصويا.