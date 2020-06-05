قرار نهائي.. أبرز 10 تصريحات لوزير التعليم عن امتحان الثانوية العامة.. فيديو

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم:

-امتحان الثانوية العامة فى موعده ولا يوجد نية لـ التأجيل

- الوزارة تنفذ ما تعلن عنه من قرارات والأبحاث بديلة للامتحان فكرة الوزارة

-امتحان الثانوية إذا تم بأسلوب البحث سيخالف القانون وامتحان الثانوية العامة يربطه قانون

-وزارة التربية والتعليم تجهز فيلما لطرق التعامل مع الطلاب لحظة دخول الامتحان

-الوزارة طلبت 33 مليون كمامة و17 ألف جهاز حرارة لطلاب الثانوية العامة

- 56 ألف لجنة بالجمهورية لامتحانات الثانوية

-الطالب الذي يريد أن يجري الامتحان فى العام المقبل سيكون متاحا

- الوزارة قامت بدراسة جميع الحلول من أجل الطالب بالثانوية العامة

-6 ملايين ورقة امتحان سيتم تصحيحها فى 20 يوما

- 21 -9 الانتهاء تماما من الثانوية العامة





قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تنفذ ما تعلن عنه، موضحًا أن كل ما تم إعلانه بخصوص الثانوية العامة أو أى مرحلة تعليمية يتم تنفيذه، وأن هناك أشياء قامت بها الوزارة قوبلت بالهجوم من قبل بعض الأشخاص، منها الأبحاث والتى يطالب بها طلاب الثانوية فى هذه المرحلة.

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وأضاف وزير التربية و التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى مصطفى بكري، امتحان الثانوية العامة له قانون وهو امتحان عام واحد موحد ليكون هناك عنصر تكافؤ الفرص، مضيفا أن امتحان الثانوية إذا تم بأسلوب البحث سيخالف القانون وسيكون هناك شكاوي منها " فى ناس هتيجى تقول ابنى كان بيذاكر والأبحاث ظلمه".





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وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن أسلوب الامتحان عن طريق الأون لاين، لن يتم تنفيذه لعدم وجود بنية الكترونية، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون فى موعدها الذى حددته الوزارة وهو يوم 21 – 6.





وأكد وزير التربية و التعليم، أن الامتحان فى موعده ولا يوجد نية لتأجيل الامتحان، وسيكون هناك فليم سيتم عرضه يوم السبت القادم أو الأحد لطريقة التعامل مع الطلاب لحطة الدخول من بوابة المدرسة.





وأكد أن كل طالب سيقوم بعمل أختبار حرارة وسيكون هناك بوابة تعقيم ومجموعة مطهرات سيحصل عليها الطالب فى 56 ألف لجنة بالجمهورية، وأن الوزارة طلبت 33 مليون كمامة و17 ألف جهاز حرارة لطلاب الثانوية العامة.

وكشف وزير التربية والتعليم أنهم قاموا بدراسة جميع الحلول التى تأتى فى عقول الطلاب، وأن الوزارة قامت بتوزيع الـ10 مواد فى 30 يومًا، أى أن هناك مسافة بين كل مادة وأخري.

وتابع وزير التربية و التعليم: شكلنا لجنة عليها متابعة أزمة فيروس كورونا واتخذنا قرارات للتخفيف على الطلاب، وأطلب من أولياء الأمور عدم تخويف الطلاب، لأن قضية الثانوية العامة ليست قضية وزارة ولكن هى قضية دولة".

ولفت إلى أن الطالب الذى يعانى من مشكلات صحية أو أحد أقاربه سيدخل فترة ثانية وسيحصل على النتيجة كاملة وكأنه يدخل الأمتحان لأول مرة، كما أن الطالب الذى يريد أن يجري الأمتحان فى العام المقبل سيكون متاحا له، وفى هذه الحالة سيخسر عاما.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن امتحان الثانوية العامة سيكون لمدة شهر، التصحيح سيكون لمدة 20 يومًا، موضحًا أن هناك 600 ألف طالب أى 6 ملايين ورقة امتحان، وبعد ذلك تظهر النتيجة و بعدها التظلمات و بعدها دور ثانى سواء للطلاب بالحجر أو الطلاب الراسبين فى المواد، كاشفًا أن الوزارة ستنتهى من الثانوية العامة بعد ثلاث أشهر من بداية الأمتحان أى الامتحان سيبدأ 21 - 6 وسننتهى فى 21- 9، وهذا وقت متأخر عن أى عام.