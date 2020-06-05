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اقتصاد

البنك الأوروبى: سيولة قصيرة الأجل بقيمة 25 مليون يورو لبولندا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
في مواجهة تقلبات السوق المتزايدة على خلفية وباء الفيروس التاجي ، تتخذ شركة Pelion ، وهي شركة بولندية تعمل في سوق الأدوية، خطوات لإدارة التحديات المقبلة بقرض يصل إلى 110 مليون زلوتي بولندي (حوالي 25 مليون يورو) مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).

سيوفر التمويل سيولة قصيرة الأجل تسمح للشركة بإدارة احتياجات رأس المال العامل بشكل نشط عبر خطوط الأعمال. شركة Pelion ، المملوكة للشركة القابضة Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji ، هي أكبر موزع للأدوية بالجملة والتجزئة في بولندا وليتوانيا ، وهي على هذا النحو ذات أهمية حاسمة لضمان توافر الأدوية.



وهذه الصفقة هي أول مشروع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجري الإعداد له في بولندا منذ أن اعتمد البنك حزمة تضامن لمساعدة دوله على الاستجابة للتأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد 19.

يسمح إطار المرونة في حزمة التضامن بتوفير دعم السيولة ورأس المال العامل قصير الأجل. بشكل عام ، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكريس مشاركته بالكامل بما يصل إلى 21 مليار يورو في الفترة 2020-21 لمكافحة التأثير الاقتصادي لكوفيد 19.

تخطط بيليون لاستخدام تمويل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لبناء احتياطي سيولة ، والاستجابة بنشاط لتغيير شروط الدفع وزيادة مستويات المخزون قبل أي موجة ثانية محتملة من Covid-19 في الخريف. أدت قيود الصحة العامة إلى تحول كبير في عادات المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت ، والذي من المتوقع أن يزداد فقط. في حين كان الطلب على المنتجات الطبية من العملاء من القطاع الخاص قويًا في الربع الأول من العام ، أدت القيود المفروضة إلى انخفاض حركة العملاء في الربع الثاني من العام.

قال Grzegorz Zieliński ، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، أوروبا الوسطى ودول البلطيق: "مع تعامل بولندا مع أزمة الفيروسات التاجية وتأثيرها على المدى الطويل ، من المهم للغاية العمل الآن لمنع الضرر في المستقبل. يعتبر بيليون مثالًا يحتذى به في التفكير المستقبلي ، ويفخر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بدعم شريكنا في هذه الجهود. بصفتها أكبر موزع للأدوية ، تتمتع صحة الشركة بأهمية استراتيجية لبولندا وليتوانيا ".

وأضاف جاسيك سزواجكوسكي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيليون: “إن شراكتنا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، التي بدأت العام الماضي ، تكتسي أهمية كبيرة للغاية بالنسبة لمجموعتنا. سوف يساعدنا المرفق الجديد ، الذي يسمح لنا ببناء مخزن للسيولة ، على مواصلة التركيز على رعاية مرضانا وعملائنا. "

بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار في بولندا في عام 1991 وقد قدم حتى الآن 10.3 مليار يورو من خلال 436 مشروعًا لجميع قطاعات الاقتصاد.
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