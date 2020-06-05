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محافظات

تخصيص 8 أفدنة لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية في قرية الروضة بـ شمال سيناء

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، استعداد المحافظة لتخصيص قطعة أرض علي مساحة 8 أفدنه لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية بقرية الروضة ببئر العبد، بعد قيام شركة كيمونيكس بتقديم دراسة متكاملة عن المشروع.

وأضاف الغندور' خلال الاجتماع مع مندوبي الشركة، بحضور مصطفى عبد الفتاح ، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، أحمد مصطفي مدير عام المياه الجوفية ، محمد الحجاوي مدير مركز المعلومات والسيد عبد العزيز مدير الإدارة الفنية، أن المحافظة ترحب بالاستثمار علي أرضها في شتي القطاعات.

وأشار الغندور' إلي استغلال ناتج المياه في الاستزراع السمكي، مع عدم استغلالها في الزراعة ، حيث لم تثبت نجاحها من قبل في محطة التحلية بقرية الجوفة بوسط سيناء..مؤكدًا علي أن اختيار ارض مستوية وليست مرتفعة يقلل من التكلفة الخاصة بالمشروع.

وشدد الغندور على تنفيذ مشروع متكامل من خلال تحديد المواصفات الفنية لكل جهة..حيث سيتم العرض علي الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ 'بعد انتهاء الشركة من الدراسات المطلوبة.

بدوره أكد المهندس طارق الباز، مندوب الشركة أن الشركة بصدد إقامة مشروع علي مساحة 8 أفدنة مقسمة إلى نصف فدان لإقامة محطة تحلية مياه و7 فدان ونصف لإقامة مزرعة سمكية بقرية الروضة ببئر العبد، علي أن يقوم مشروع الاستزراع السمكي على ناتج المحطة من المياه ، مع إمكانية استغلال ناتج المياه في زراعة الزيتون والموالح.

وطالب الباز تحديد مكان مرتفع لإقامة المشروع لما يتطلبه المشروع من إجراءات مثل الرفع المساحي وغيرها من الإجراءات الأخرى..مع الحصول على معلومات عن المشروعات الخدمية والتعداد السكاني للقرية وتوابعها.
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