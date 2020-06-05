إعدام طن زيت طعام وعصائر وأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأولاد صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين, وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأشار محافظ الشرقية إلي ضرورة استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

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ومن جانبه أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، بالتنسيق مع مجلس المدينة ومركز الشرطة، قام بشن حملة مشتركة علي المنشآت الغذائية بمدينة أولاد صقر.





أسفرت الحملة عن إعدام ٨٦٩ لتر عبارة عن "زيت طعام وعصائر" و١٨٣ كجم أغذية مختلفة غير صالحة للإستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير ٦ محاضر جنحة صحية لمخالفات أخري.





أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.