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أخبار البلد

الفلاحين: المانجو في الأسواق الشهر المقبل بأسعار مناسبة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:52 م
زراعة المانجو
زراعة المانجو
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شيماء مجدي
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين: إن ظهور محصول المانجو لم يتأخر هذا الموسم، لأن المصريين دائما ما يربطون ظهور المحصول بالشهر العربي، موضحا أن المانجو خلال أعوام سابقة فى رمضان لذا اعتقد البعض أنها تأخرت في الظهور والنضج هذا العام.

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وأضاف " أبوصدام" لـ " صدى البلد" ، أن بعض الأنواع من المانجو ظهرت مرتفعة الثمن بالأسواق ولا يقبل عليها المواطنون.

وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أن مواعيد النضج تختلف حسب نوع المانجو، فمنها ما ينضج مبكرا مع بداية الموسم مثل الهندي والعويس والصديق والتومي والباز، ومنها ما ينضج في منتصف الموسم مثل الزبدية والفجر كلان والشيلي والأوستين والناعومي، ومنها المتأخر وأشهرهم صنف الكيت الذي يعد موسما مستقلا بذاته لامتداده حتى شهر ديسمبر.

وكشف عن موعد ظهور المانجو بالأسواق خلال الشهر القادم ، حيث سيكثر المعروض وتقل الأسعار بالأسواق ، موضحا أن ظهور المحاصيل مرتبط أكثر بالمناخ لذا تأخرت المانجو هذا الموسم بعض الشيء.

وأكد " أبوصدام" أن النتائج الأولية لإنتاج المانجو هذا الموسم مبشرة بالخير، فلم يصيب المانجو أى أمراض مثل العفن الهبابى الذى أصابها الموسم الماضي.

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