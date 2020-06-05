مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.. حلم إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يتحقق.. يضم 515 سريرا وغرف عمليات وعناية مركزة بـ 1.5 مليار جنيه.. وأهالى القليوبية يعلنون دعمهم.. صور

- محافظ القليوبية:

القيادة السياسية حريصة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين خدمات المواطنين

- رئيس جامعة بنها :

المستشفى الجديد إنجاز طبي ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني القليوبية

- وزير الصحة الأسبق :

المشروع خطوة تاريخية لجامعة بنها ومحافظة القليوبية





"مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة..والطريق إلى الحلم يبدأ بفكرة، والطريق إلى تحقيق الفكرة يبدأ من خطوة ثم ينتهي بإنجاز .. ومن لديه حلم يسعى إلى تحقيقه ، فعليه تدارك المصاعب والمتاعب والتمسك بالدافع حتى الوصول إليه .. كل هذه الكلمات تجسدت على ارض الواقع فى مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد الذى طرحه قيادات الجامعة السابقة ليرى النور نواة المشروع خلال الأيام الماضية فى ظل التكاتف والتعاون المثمر بين الاجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وجامعة بنها.









ويعد مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد أحد أهم المشروعات القومية التى تقام لخدمة أهالي المحافظة وتماشيا مع سياسة الدولة والقيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستيعاب جميع الحالات وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي، الذي يقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة ومن هذه المنطلق تم تسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لسرعة البدء فى التنفيذ على أرض الواقع وإزالة أى عقبات تواجه المشروع الذى يضم جميع التخصصات الطبية.





ويقام المشروع بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2 وهى عبارة عن 2 بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سريرا و15 غرفة عمليات و50 سريرا بالعناية المركزة ، كما يضم المستشفى التخصصى العديد من التخصصات الطبية الجديدة بتكلفة تتعدى الـ 1.5 مليار جنيه.









مشروع إنشاء مستشفى بنها التخصصى الجديد مر بمراحل كثيرة منذ طرحه فى عهد الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة السابق واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية الأسبق وبدأت الجامعة فى إعداد التصميمات الخاصة به ولكن بعض العقبات للتوافق على اثبات ملكية الأرض تم تأجيل تنفيذ المشروع وفى أكتوبر عام 2018 تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية السابق والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة الحالى والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها فى ذلك الوقت بين المحافظة وجامعة بنها لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد.









وعندما تولى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وضع مشروع إنشاء المستشفى التخصصى الجديد ضمن أولوياته وكلف الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة بإعداد تقرير حول ملف انشاء المستشفى الجديد ودراسته من جميع جوانبه وتوجيه دعوة الى الجهات المتخصصة فى انشاء المستشفيات الجامعية وتم عقد لقاء معهم بحضور رئيس الجامعة وعمل تقييم لهم لإختيار أفضل الجهات فنيا وإسناد لها تنفيذ المشروع على مراحل.









ووافق مجلس جامعة بنها على تشكيل مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصي برئاسة محافظ القليوبية، وعضوية كل من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، وعميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، كما يضم مجلس الإدارة فى عضويته أيضا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والمستشارين القانونى والهندسى لرئيس الجامعة، وسكرتير عام المحافظة، والمستشار القانونى للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومدير المكتب الفنى لمحافظ القليوبية وتم عقد جلسات حوار لمجلس الإدارة.





وقد تُوّجت اللقاءات والمناقشات بتوقع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل عقد مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد بحضور الدكتور عادل عدوى رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، وزير الصحة الأسبق والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ونواب رئيس الجامعة ونواب محافظ القليوبية وعد من أعضاء مجلس النواب وعمداء الكليات وأعضاء لجنة مجلس إدارة المستشفى الجديد.









وأصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بتشكل لجنة للتوجيه والاشراف والمتابعة علي تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها وتضم اللجنة قامات وخبرات متنوعة وأجيال فى مختلف التخصصات وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها لتنفيذ اعمال المشروع والاطلاع علي تنفيذ الاعمال التي نص عليها عقد إنشاء المستشفي الجامعي التخصصي الجديد وإبداء الاقتراحات اللازمة لتنفيذ هذا العقد ، ومدي مطابقة الأعمال المنفذه للبرامج الزمنيه للمشروع ، وأيضا مدي مطابقة هذا التنفيذ للغرض من اقامة المستشفي واقتراح أفضل السبل لتحقيق ذلك.









من جانبهم وجه مواطنو وأهالى محافظة القليوبية الشكر للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على تحقيق حلمهم فى بناء أول مستشفى تخصصى جديد يضم كافة التجهيزات الطبية لخدمة أبناء الإقليم ، كما وجهوا الشكر للمحافظين وقيادات الجامعة السابقة فى تبني ودعم المشروع طوال السنوات الماضية حتى يرى النور الان مطالبين القيادات القادمة بإستكماله خاصة وانه من المشروعات الهامة والتى تواجه تحديات خاصة فى التمويل.









وقال الأهالى أننا فى أمس الحاجة للمستشفى الجديد لتقديم خدمة صحية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة وتوفير الوقت والجهد على المرضى الذين يعانون الأمرين فى الذهاب الى المستشفيات فى بعض الأحيان.









وأعلن مواطنو وأهالى المحافظة عن دعمهم الكامل للمشروع الذى هو ملك لأبناء محافظة القليوبية لخدمة المرضى والتخفيف عنهم مطالبين جميع رجال الأعمال ونواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى بالقليوبية بالمساهمة والمشاركة فى إقامة هذا الصرح الطبى العملاق الذى يعد اضافة جديدة إلى جامعة بنها بيت الخبرة العلمية فى محافظة القليوبية.









من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة الإنسان والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشيرا الى ان مشروع انشاء مستشفى جامعة بنها الجديد يعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة لخدمة أهالى القليوبية والمحافظات المجاورة.









وأعرب الهجان عن سعادته بالتعاون بين جامعة بنها والمحافظة والاستفادة من إمكانياتها في إقامة المشروعات التنموية على أرض المحافظة واصفت توقيع عقد مشروع انشاء مسستشفى جامعة بنها الجديد بانه يوم تاريخى فى محافظة القليوبية ويؤكد التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة.

وقال محافظ القليوبية أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد أحد المشروعات الهامة الجاري انشاؤها في المحافظة، حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.









من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على أن الجامعة تولي ملف مشروع إنشاء المستشفي التخصصي الجامعى الجديد اهتماما كبيرا ، مشيرا الى أن المشروع كان ولا يزال حلما لأبناء القليوبية، وتأكيدا حقيقيا على أرض الواقع لالتزام جامعة بنها بدورها المجتمعي وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي، الذي يقدم الخدمة الطبية لأبناء محافظة القليوبية وعدد من المحافظات المجاورة.









وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي بالجامعة لتكون نواة للبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد ، كما انه جارى تدبير 50 مليون جنيه اخرى من الموارد الذاتية التى هى فى الاساس تأتى من المجتمع وتعود له مرة اخرى من خلال خدمات الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة فى القطاعات المختلفة.









وطالب السعيد مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجامعة والمحافظة للمساهمة في إنشاء هذا المشروع العملاق والتبرع علي حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999 مؤكدا أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد سوف يتكلف ما يقرب من مليار ونصف جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.





ووجه السعيد الشكر لجميع قيادات جامعة بنها السابقة من رؤساء ونواب كما وجه الشكر لقيادات محافظة القليوبية السابقة والحالية والجهاز التنفيذى فى المحافظة لدورهم في تبني ودعم المشروع طوال السنوات الماضية حتى يرى النور من خلال تضافر العمل والجهود من الجميع ، كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمدير أمن القليوبية لتنفيذ حملة لازالة الاشغالات والتعديات بأرض المشروع.





وأعطى رئيس الجامعة تعليماته بسرعة تخصيص وتجهيز مقر للجنة التوجيه والاشراف والمتابعة علي تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد فى مكان إنشاء المشروع لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع أولأ بأول مؤكدا ان ادارة الجامعة سوف تظل داعمة لأعضاء اللجنة وتقديم الدعم اللوجيستي لأداء مهامها ودعم قراراتها التى تتمتع بالاستقلالية التامة.





وأثنى السعيد على أعضاء اللجنة مؤكدا انها تتضم قامات وخبرات متنوعة وأجيال فى مختلف التخصصات قادرة علي إنجاز مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الذى يعد إنجازا طبيا عظيما ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.









من جانبه قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق أن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد يعد إنجازًا جديدًا للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجامعة، مشيرا إلى أن جميع أهالي القليوبية يتطلعون إلى إتمام هذا الصرح الطبي المتخصص فى تقديم خدمة طبية متميزة.





واعرب عدوى عن سعادته برئاسته للجنة التوجيه والإشراف والمتابعة علي تنفيذ وتجهيز مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد مشيرا الى ان كل عضو فى اللجنة لديه استعداد للمشاركه في العمل المجتمعي مؤكدا أننا سنطرق كل الأبواب من أجل تسويق وانجاز هذا المشروع العملاق.









واكد وزير الصحة الأسبق أن انشاء المستشفي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية ، مشيرا الى أن اللجنة سوف تعمل فى اسرع وقت لتحقيق الانجازات علي أرض الواقع وفقا للخطة الموضوعة لانشاء المشروع الذى سوف يكون داعم للخدمة الصحية والتعليمية طبقا للأكواد المصرية التي تضاهي الأكواد العالمية.