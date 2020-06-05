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برلمان

لرفضهم التسعيرة الجبرية.. برلماني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:59 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الحكومة بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة وزارة الصحة بشأن علاج مصابي فيروس كورونا، واصفا موقف هذه المستشفيات بـ"الدلع" الذي لا يتناسب مع الأزمة التي تمر بها الدولة حاليا.

وأكد مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص جزء من الدولة، لذلك عليه تحمل المسئولية والمساهمة في دعم الدولة خلال أزمة كورونا دون النظر إلى أي اعتبارات مادية، مشددا على أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة عادلة ولا تستحق الرفض أو الشكوى من قبل المستشفيات.


وأشار النائب إلى أن المواطنين لجأوا إلى المستشفيات الخاصة بسبب ازدحام نظيرتها الحكومية وعدم وجود أماكن بها، نظرا لزيادة أعداد المصابين والضغط عليها، لذلك اضطروا إلى تلقي العلاج داخل المسشتفيات الخاصة لكنهم تفاجئوا من غلاء أسعار العلاج المبالغ فيها.

وتابع أن وزارة الصحة تدخلت لدعم المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم بوضع تسعيرة جبرية بحد أقصى 10 آلاف جنيه لليلة لمنع استغلال الأزمة، لكن المستشفيات الخاصة رفض التسعيرة وتنصلت من المسئولية. 
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