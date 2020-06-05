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محافظات

إصابة مدير مستشفى الإبراهيمية بـ الشرقية بـ فيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:17 م
إصابة مدير مستشفى
إصابة مدير مستشفى الإبراهيمية بـ الشرقية بـ فيروس كورونا
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محمد الطحاوي

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بـ الشرقية إصابة الدكتور السيد عبدالسلام، مدير مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بمحافظة الشرقية، بفيروس "كورونا" المُستجد.

 

وأضاف المصدر أنه الي الآن لم يتم تحديد إذا ما كان مدير المستشفى سيخضع لإجراءات العزل المنزلي أم سيتم عزله بالقسم المُخصص لعزل الأطباء بالمستشفى، وذلك حسب حالته الصحية.


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وعلي جانب أخر أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم اليوم إجراء ولادة طبيعية لسيدة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفي أبو كبير المركزي، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من الفرق الطبية بالمستشفي.


وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الأم والمولود بحالة جيدة، وسيتم إجراء مسحة طبية له بعد مرور ٤٨ ساعة، مشيرًا إلى أنها الحالة الثانية في أقل من ٤٨ ساعة لولادة سيدة إيجابية للفيروس بعد إجراء جراحة قيصرية لها بمستشفيات العزل بفاقوس.

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