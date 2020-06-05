ميزة مبهرة يضيفها التحديث الأخير لتطبيق WhatsApp gold.. تعرف عليها

WhatsApp ، والأكثر استخداما حول العالم، والذي يمكنك من خلاله إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط بدون مقابل. يعتبر واتساب الذهبي WhatsApp gold، واحدا من أفضل التطبيقات المعدلة لتطبيق التراسل الفوري واتساب، والأكثر استخداما حول العالم، والذي يمكنك من خلاله إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط بدون مقابل.





ويتيح تطبيق الدرشة الفورية واتساب الذهبي WhatsApp gold ، العديد من المزايا المنافسة للتطبيق الأصلى المملوك لشركة فيسبوك، إلى جانب بعض الوظائف الهامة التى تساعد المستخدمين على سهولة التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة.









اضافات واتس اب الذهبي WhatsApp gold





ويقدم تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp gold ، لجميع الأجهزة الذكية من بينها هواتف آيفون وأندرويد،على غرار التطبيق الرسمي إمكانية إرسال الرسائل الفردية، إلى جانب إنشاء المجموعات وإجراء الدردشات الجماعية وتبادل الوسائط من صور وفيديو وملفات صوتية، مع ما يصل لأكثر من 200 مشترك.





مميزات واتساب gold الذهبي





وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، اتجهت جميع تطبيقات التراسل الفوري إلى تعديل الميزات الخاصة بإجراء المكالمات المرئيةـ لتسهل على مستخدميه إجراء مكالمات فيديو جماعية مع أكبر عدد من الشخاص لمنافسة التطبيقات الأخرى في نفس المجال.





ومن بين المزايا التى يجلبها تحديث تطبيق واتساب gold الأخير، هي دعما لميزة مكالمات الفيديو بالمنصة، حيث أضافت الخدمة المعدلة إمكانية إجراء مكالمة فيديو جماعية مع مايصل لـ 8 أشخاص في المكالمة الواحدة.





ميزة جديدة في WhatsApp Gold





ولعل من أبرز مزايا التى يجلبها تحديث واتس اب الذهبي WhatsApp Gold الأخير، هي ميزة انتظار المكالمات، وهي خاصية يفتقر إليها التطبيق الاساسي، إذ تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي الخدمة عند إجراء مكالمة صوتية أو مرئية ترك المكالمة قيد الانتظار إذا تلقي المستخدم مكالمة أخرى، ويمكنه العودة بكل سهولة إلى المكالمة مرة أخرى بعد انتهاء المكالمة الواردة.