ضعف مناعتهم.. استشاري: مرضى الكبد عرضة للإصابة بـ كورونا.. فيديو

قال محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد جامعة المنصورة، إن مصر ستتخطى أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الدولة وكلا من وزارة التعليم ووزارة الصحة والإعلام ، متابعا: مش عايز الشعب يبقي عنده خوف وتوتر..بس لازم ياخد الاحتياطات".





وتابع محمد عبدالوهاب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc": أن بالنسبة لكلا من مرضى الكبد خصيصا ومرضى رزاعة الكبد عليهم الابتعاد إلى حد كبيرعن أي شيء يكون سببا في إصابتهم، لافتا إلى أن مناعة مرضى الكبد بتكون ضعيفة مقارنة بأي شخص متعافى.





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وأضاف المشرف على برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد جامعة المنصورة، أن مرضى زراعة الكبد خصيصا بتكون نسبة مناعتهم أقل من مريض الكبد لذلك يجب عليهم أن يضعوا أنفسهم فى معزل، مبتعدين عن أي مصدر للبكتيريا أو الفيروسات، معقبا: لازم يحافظ على نفسه مش بس من أزمة كورونا لا من أي شيء قد يسبب له ضرر.





وواصل قائلا: مرضى زراعة الكبد عليهم تناول الكثير من السوائل، معقبا: ضروري جدا لمريض زراعة الكبد أن تكون الدورة الدموية لدية نشطة باستمرار وهناك سيولة في حركة الدم، لذلك تناول السوائل ضروري.





وأوضح أن مناعة مرضى الكبد لا تعتمد على السن، متابعا: كنت كبير أو صغير لازم تاخد احتياطات ومتتصبش ب وأوضح أن مناعة مرضى الكبد لا تعتمد على السن، متابعا: كنت كبير أو صغير لازم تاخد احتياطات ومتتصبش ب يفروس كورونا أو أي فيروس.