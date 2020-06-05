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رياضة

أندية إسبانية وبلجيكية تسعى لـ ضم مصطفى محمد من الزمالك .. تفاصيل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:31 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير البلجيكية، عن رغبة كل من أندرلخت وجينت لـ التعاقد مع مصطفى محمد نجم فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكدت صحيفة " voetbalnieuws " أن كلا الناديين يتابعان اللاعب حيث يرغبان في التعاقد مع مهاجم مميز وصغير السن. 


وأضافت الصحيفة أن هناك عددا من الأندية الإسبانية ونادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي يرغبان في التعاقد مع مهاجم الزمالك الشاب. 

ويقدم مصطفى محمد أداء رائع، حيث سجل الموسم الجاري 8 أهداف في الدوري و3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا. 

يذكر أن الدوري المصري متوقف خلال الفترة الحالية منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يعود النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو. 
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