أندية إسبانية وبلجيكية تسعى لـ ضم مصطفى محمد من الزمالك .. تفاصيل

كشفت بعض التقارير البلجيكية، عن رغبة كل من أندرلخت وجينت لـ التعاقد مع مصطفى محمد نجم فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة " voetbalnieuws " أن كلا الناديين يتابعان اللاعب حيث يرغبان في التعاقد مع مهاجم مميز وصغير السن.









وأضافت الصحيفة أن هناك عددا من الأندية الإسبانية و نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي يرغبان في التعاقد مع مهاجم الزمالك الشاب.





ويقدم مصطفى محمد أداء رائع، حيث سجل الموسم الجاري 8 أهداف في الدوري و3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا.



