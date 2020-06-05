تفاصيل عودة "الحياة اليوم" بعد إجازة العيد

يعود برنامج “الحياة اليوم” بشكله الجديد اعتبارا من يوم غد السبت، بعد إجازة خلال شهر رمضان، تخللتها حلقات استثنائية أثناء عيد الفطر مع نجوم الدراما المعروضة على شاشة قناة “الحياة”.





ومن المقرر أن تقدم الإعلامية لبنى عسل حلقات البرنامج من السبت إلى الاثنين، فيما سيقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي حلقات البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس، ويتولى الإعلامي حسام حداد تقديم حلقة آخر الأسبوع من البرنامج مساء يوم الجمعة، فيما يبدأ البرنامج بموعده في السابعة مساء.



