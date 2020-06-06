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الإسكان: عمارات محور الزمر خالفت اشتراطات ترخيص البناء

السبت 06/يونيو/2020 - 12:51 ص
عمارات محور الزمر
عمارات محور الزمر
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حمزة شعيب
قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أنه سيتم إزالة البلكونات وجميع المخالفات بمحور الزمر، مؤكدًا هذه الإجراءات ليس بها مصالحات، ولا يحق لأصحابها رفع قضايا لأنهم مخالفون

وتابع شميس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي ام سى" والمذاع عبر قناة "دي إم سي،:"أنه تم إثبات المخالفات وجميعها متجاوزة، جميع البلكونات البارزة في العمارات بارزة ٢ متر بشكل مخالف، و تم إصدار قرارات إزالة لها منذ إنشائها،  ولم يتم الإزالة الفعلية لهذه المخالفات بسبب المحليات.

ونوه إلى أن هذا المحور أحد أهم المحاور المرورية في مصر، لأنه سيحل المشاكل المروروية في فيصل والهرم والمهندسين، كما يربط بين الدائري من المنيب إلى الوراق.

ولفت إلى أن  المحور يقع فوق ترعة الزمر التي تم ردمها عام ٢٠٠٨، وبدأت العمارات تبنى عليها، لافتًا إلى أن هناك ٦ عمارات من مجموعة العمارات تم إصدار تراخيص لها جميعها مخالفة والبروزات الأمامية مخالفة بالإضافة إلى مخالفة بعض العمارات لعدد الأدوار المسموح به.
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