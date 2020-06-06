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حسب انحسار فيروس كورونا.. أحمد عمر هاشم: العودة للمساجد يجب ان تكون بالتدريج

السبت 06/يونيو/2020 - 01:52 ص
احمد عمر هاشم
احمد عمر هاشم
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن العودة للمساجد يجب أن تكون بالتدريج بحسب انحسار وباء فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم ، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه إذا رأى المتخصصون في علم الطب والوقاية بالسماح بعدد أكبر من المصلين فلا مانع من ذلك.

وأوضح أن الصلاة في البيوت في هذه الآونة لا مانع منها، ولا شك أن الصلاة يؤديها الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى.

وتابع أنه يؤيد ضررورة المحافظة على التعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية حتى لا ينتشر هذا الوباء أكثر من ذلك.

ودعا الدكتور أحمد عمر هاشم، الله -عزل وجل- ألا تشهد مصر خطرا أكثر من ذلك،  وأن تتخلص من هذه الغمة في أقرب وقت.

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