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أخبار العالم

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 09:29 ص
مسلحون مجهولون يهاجمون
مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الليبية اليوم السبت تفاصيل مهاجمة حقل الشرارة النفطي الليبي من قبل مسلحين مجهولين.

وحاولت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بمهاجمة حقل الشرارة النفطي في مدينة أوباري جنوبي ليبيا دون التمكن من الدخول إليه".

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وقال الإعلام الليبي إنه تبادل إطلاق النار وقع بين المسلحين والجيش الليبي الوطنى في الجهة الشرقية للحقل دون وقوع إصابات.

يذكر أن جهاز حرس المنشآت النفطية بوزارة الدفاع الليبية، "علي الذيب"، أكده إنه سيتم قريبا إعادة فتح حقلي الشرارة والفيل جنوب ليبيا واستئناف العمل بهما قريبًا".

وينتج حقل "الشرارة" أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه حوالي ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى حاجز المليون برميل يوميا نهاية 2019.
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