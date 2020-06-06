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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

السبت 06/يونيو/2020 - 11:13 ص
ليفاندوفسكي لاعب
ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره بايرن ليفركوزن، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا".

موعد مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة بايرن مونخ وليفركوزن في تمام الثالثة والنصف عصرا، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 5.

بايرن ميونخ ضد ليفركوزن:

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لقطع خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب الدوري الألماني.

على الجانب الآخر يطمح باير ليفركوزن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للدخول في المربع الذهبي.

وتقام مباريات الدوري الألماني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في المدرجات.

ترتيب بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني:

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 67 نقطة، بفارق  7 نقاط عن بوروسيا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد باير ليفركوزن في المركز الخامس بـ 56 نقطة.
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