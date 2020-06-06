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بين الناس

لمدة 10 ساعات.. دمياط تعلن عن انقطاع مياه الشرب فى عدة مناطق.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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سيد احمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن قطع المياه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٨ من الساعة ٩ صباحا ولمدة عشر ساعات، عن (قرى البستان والعدلية وعزب النهضة والبصارطة وأولاد حمام والخلافية ومركز ومدينة فارسكور وجنوب وغرب بورسعيد) وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحطة مياه البستان، وإحلال وتجديد جزء من خط الطرد الرئيسى داخل المحطة.

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.


كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يمكن الإتصال بالخط الساخن 125.



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