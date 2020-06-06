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أخبار العالم

بآية من سورة محمد.. رئيس برلمان إيران يرد على ترامب

السبت 06/يونيو/2020 - 12:56 م
ترامب
ترامب
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قسم الخارجي
علق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على دعوة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لـ ايران لعقد صفقة كبرى تنهي أزمتها مع الولايات المتحدة، بآية قرآنية

وغرد قاليباف على حسابه على تويتر مستشهدا بالآية 35 من سورة محمد والتي تقول "فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ".


وأضاف رئيس البرلمان الايراني قائلا "إن الوقت الآن هو أفضل وقت للتفاوض مع إيران".

وأوضح قاليباف رده مستطردا أن "الله يدعو المؤمنين لعدم الضعف والوهن في مواجهة الكفار وإلى عدم المساومة مع الكفار؛ لأن المؤمنين هم الأعلون والله معهم وأنه تعالى سيوفيهم أجورهم على أعمالهم (مقاومتهم) كاملة".

وكان ترامب قد طالب إيران بعدم انتظار ما بعد الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة قائلا في تغريدة على تويتر إن بإمكانها عقد صفقة أفضل في عهده حاليا

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