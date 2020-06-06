بآية من سورة محمد.. رئيس برلمان إيران يرد على ترامب





وغرد قاليباف على حسابه على تويتر مستشهدا بالآية 35 من سورة محمد والتي تقول "فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ".





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وأضاف رئيس البرلمان الايراني قائلا "إن الوقت الآن هو أفضل وقت للتفاوض مع إيران".

«فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ»



مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به کافران پیشنهاد سازش دهید. شما بالاترید چون خدا با شماست و مطمئن باشید نتیجۀ اعمالتان (مقاومت) را بی‌کم‌وکاست به شما می‌دهد. pic.twitter.com/Cr53IsTfIn — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) June 5, 2020





وأوضح قاليباف رده مستطردا أن "الله يدعو المؤمنين لعدم الضعف والوهن في مواجهة الكفار وإلى عدم المساومة مع الكفار؛ لأن المؤمنين هم الأعلون والله معهم وأنه تعالى سيوفيهم أجورهم على أعمالهم (مقاومتهم) كاملة".





وكان ترامب قد طالب إيران بعدم انتظار ما بعد الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة قائلا في تغريدة على تويتر إن بإمكانها عقد صفقة أفضل في عهده حاليا



