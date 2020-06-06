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ثقافة

وزيرة الثقافة تدشن برنامج العروض المسرحية "اضحك - فكر - إعرف" لتقديم الأعمال العالمية

السبت 06/يونيو/2020 - 05:09 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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طارق موسى
تبدأ الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في تدشين فعاليات برنامج العروض المسرحية إضحك - فكر - إعرف الذى ينفذه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار ممثلًا فى فرقة مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى بالتعاون فرقة المسرح القومى بقيادة الفنان ايهاب فهمى، ويستلهم عدد من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى انطون تشيكوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاثنين بعد غد على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حيث يقوم الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوى بالتعريف بتشيكوف والقاء الضوء على منهجه واسلوبه . 


وقالت عبد الدايم ان تدشين برنامج العروض المسرحية اضحك - فكر - اعرف ياتى فى اطار خطط تطوير واثراء انشطة المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك وتم اختيار شعار البرنامج ليعكس مضمونه الذي يهدف الي استنهاض الوعى وزيادة المعرفة من خلال تقديم اعمال عالمية بالاسلوب الابداعى المصرى.

وتابعت ان ثراء الفكرة ياتي من مشاركة عظماء ورموز المسرح الذين قاموا بتقديم التعليق على الاعمال المسرحية وتحليل محتواها منهم جلال الشرقاوي ، فهمى الخولى ، عصام السيد ، سمير العصفورى ، الدكتور سناء شافع وغيرهم من العمالقة.

واضافت ان برنامج العروض يعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للانسانية ويحمل الكثير من الرسائل الايجابية  التى تساهم بصورة فاعلة فى نشر المثل العليا والقيم الاخلاقية السامية .

من جانبه قال الفنان سامح بسيونى ان برنامج اضحك - فكر - اعرف يضم مجموعة من العروض المسرحية المستلهمة من اعمال تشيكوف ، مشيرا ان مدة العرض الواحد تتراوح بين 20 الى 50 ق ويسبقها شرح لمنهج المؤلف العالمى من خلال احد الرموز الفنية المصرية البارزة كما يعقبه تحليل للمسرحية والهدف منها.
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