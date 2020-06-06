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محافظات

محافظ الشرقية: متابعة شكاوى امتناع مستشفيات العزل عن استقبال المواطنين عبر الواتس آب

السبت 06/يونيو/2020 - 05:21 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستقبال 57 شكوي من المواطنين  عبر رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقي شكاوى وإستفسارات المواطنين  من إمتناع مستشفيات العزل الصحي عن إستقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد.


وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة  فورا وفقا لآلية العمل المحددة وتم فحصها بكل دقة من قبل اللجان التي تم تحديدها للتعامل مع تلك الشكاوي.


أوضح المحافظ أن الشكاوى الوارده تضمنت 4 شكاوي من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات( الصدر - الزقازيق العام  - أولاد صقر  - ) لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و 53 شكوي وإستفسار عن الأعراض التي تظهر في حاله الإشتباه بالإصابه بفيروس كورونا .

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أضاف محافظ الشرقية أن آليه التواصل مع الشكاوي الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفه الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفوري بمسؤولي إداره الرعايه الحرجه والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعايه الطبيه اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد علي استفساراتهم.


كانت محافظة الشرقيه قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافه إلي الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكتروني www.sharkia.gov.eg  لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوي الواردة وحلها فورا.

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