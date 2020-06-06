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محافظات

للاستخدام بالمنازل: 100 أسطوانة أوكسجين بأسعار رمزية للمصابين بكورونا في أسوان

السبت 06/يونيو/2020 - 05:27 م
100 أسطوانة أكسجن
100 أسطوانة أكسجن بأسعار رمزية للمصابين بكورونا في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطونات الأوكسجين للوفاء بإحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين فى ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. 

 قال العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم الإتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولا سيما بمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها . 

أشار العميد أحمد عز إلى أنه تم أيضًا توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى.

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وأضاف مدير عام المناطق الصناعية بأسوان بأن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيها لليوم الواحد. 

وتابع أحمد عز بأن الشركة طرحت أيضًا أسطوانات أوكسجين بمقابل 50 جنيها فى حالة إستخدم جميع كميات الأوكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة مع إسترداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع .
للاستخدام بالمنازل: 100 أسطوانة أوكسجين بأسعار رمزية للمصابين بكورونا في أسوان
للاستخدام بالمنازل: 100 أسطوانة أوكسجين بأسعار رمزية للمصابين بكورونا في أسوان
للاستخدام بالمنازل: 100 أسطوانة أوكسجين بأسعار رمزية للمصابين بكورونا في أسوان
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