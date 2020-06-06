للاستخدام بالمنازل: 100 أسطوانة أوكسجين بأسعار رمزية للمصابين بكورونا في أسوان

طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطونات الأوكسجين للوفاء بإحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين فى ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.





قال العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم الإتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولا سيما بمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها .





أشار العميد أحمد عز إلى أنه تم أيضًا توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى.





واقرأ أيضًا:





وأضاف مدير عام المناطق الصناعية بأسوان بأن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيها لليوم الواحد.



