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تحظى بتأييد دولي.. عبد الستار حتيتة: مبادرة إعلان القاهرة تضع تركيا خارج الحسابات.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن  مبادرة إعلان القاهرة لحل الازمة الليبية، تضع تركيا في ركن الزاوية امام العالم.

وأضاف  عبد الستار حتيتة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن    الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه فهم عميق للتركيبة الليبية.

وأوضح عبد الستار حتيتة أن  مبادرة إعلان القاهرة  تضع تركيا خارج  حسابات الدول التي تدعو للاستقرار في المنطقة.

ونوه إلى أن  ليبيا بها جيش وطني وغالبية اعضاء الجيش الوطني الليبي من أماكن متفرقة في ليبيا وليس الشرق فقط.

وأكمل عبد الستار حتيتة:"  الرئيس السيسي اشار إلى أن المبادرة هي استكمال لاعمال لجنة 5 +5 "، مضيفا:" هناك تأييد دولي للمبادرة المصرية  وتعتبر مبادرة شاملة ووافية".
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