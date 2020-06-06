سحب الميليشيات والمرتزقة.. صحفي ليبي: مبادرة إعلان القاهرة منعت الفتنة في ليبيا وستحجم دور تركيا وقطر.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامل، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، ان مبادرة إعلان القاهرة لحل الازمة الليبية، تعمل على هيكلة العملية السياسية وتغليب مصلحة ليبيا.





وأضاف عبد الباسط بن هامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المبادرة تعمل على تحجيم دور تركيا وقطر ومحاولة دعم الجماعات الإرهابية واستقدام الإرهابيين .





وتابع عبد الباسط بن هامل:" على الليبيين وكل الاطراف الليبية أن تغلب المصلحة العليا لصالح ليبيا".





وأكمل بعد الباسط بن هامل:" هناك دعم دولي حقيقي لمبادرة إعلان القاهرة ونحن في حاجة إلى عمل حقيقي لتحجيم التدخل التركي السافر في ليبيا وسحب كل المليشيات والمرتزقة ".





واضاف:" مبادرة إعلان القاهرة منعت الفتنة في ليبيا وتجعلنا نسير في الطريق الصحيح والكرة الآن في يد المجتمع الدولي".



