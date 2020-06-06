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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد استعدادات مستشفى الزهراء قبل استقبال مصابي فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 08:19 م
أثناء الجولة التفقدية
أثناء الجولة التفقدية
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات والدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات مستشفى الزهراء الجامعي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مرضى فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة. 

وأشاد  رئيس الجامعة، بجهود أطباء وطاقم تمريض جامعة الأزهر بكافة مستشفياتها  في الوقوف مع الدولة فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وكان في استقبال المحرصاوى ، الدكتورة نيرة مفتاح عميدة كلية الطب  ورئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور  محمود مبروك و الدكتورة هناء العبيسى وكيلة الكلية و الدكتورة تغريد  عبدالرحمن مديرة المستشفى. 
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