بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق الطبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم..

- فقدان الوزن الزائد

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فأنت عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، يرتفع ضغط دمك مع زيادة وزن جسمك،و يتم استخدام مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، وإذا كان لديك مؤشر كتلة جسم من 25 إلى 29.9 ، فأنت تعاني من زيادة الوزن ، ويعتبر مؤشر كتلة الجسم الأكبر من 30 من البدانة .







