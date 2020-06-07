بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والقلب والفشل الكلوي، والعوامل الوراثية والعمر والنظام الغذائي وأسلوب الحياة هي بعض العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم.
ويلعب نمط الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي دمج بعض التغييرات في نمط الحياة إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق الطبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم..
- فقدان الوزن الزائد
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فأنت عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، يرتفع ضغط دمك مع زيادة وزن جسمك،و يتم استخدام مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، وإذا كان لديك مؤشر كتلة جسم من 25 إلى 29.9 ، فأنت تعاني من زيادة الوزن ، ويعتبر مؤشر كتلة الجسم الأكبر من 30 من البدانة .
- قلل من تناول الملح
يزيد استهلاك الملح بكميات مفرطة من خطر الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، أضف كمية أقل من الملح في نظامك الغذائي أثناء الطهي ، وتجنب تناول الطعام في المطاعم كثيرًا وتناول أطعمة مصنعة أق، وبهذه الطريقة يمكنك علاج أو منع ارتفاع ضغط الدم.
- التوقف عن التدخين
الأشخاص الذين يدخنون كثيرًا أكثر عرضة للإصابة بأشكال شديدة من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب لذا ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فتوقف عن التدخين على الفور لتقليل الخطر.