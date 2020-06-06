وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الفلسطينية رمضان شلح

توفي مساء اليوم السبت، الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين رمضان عبد الله شلح بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".





وشلح من مواليد حي الشجاعية بقطاع غزة عام 1958، وتخرج من جامعة الزقازيق بمصر عام 1981، وعمل أستاذا للاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، واشتهر في تلك الحقبة بخطبه الجهادية، التي أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي، الذي فرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من العمل بالجامعة.





وفي عام 1986 غادر شلح فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا عام 1990.





وانتقل بعدها بين عواصم الكويت ولندن ثم إلى الولايات المتحدة، وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "جنوبي فلوريدا" بين عامي 1993 و1995.





وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" خلفا لفتحي الشقاقي الذي اغتاله "الموساد" الإسرائيلي في مالطا.