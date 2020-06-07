ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد فوز بروسيا دورتموند الصعب على هيرتا برلين

حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا مهما على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال أدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني.
سجل إيمري تشان هدف الفوز بعد تمريره من جوليان براندت بالدقيقة 58 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في المركز الثاني.
ويحتل نادي بروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 63 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي هيرتا برلين المركز التاسع برصيد 38 نقطة.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية مباريات اليوم كالاتي:
1- روبيرت ليفاندوفسكي 30 هدف
2- تيمو فيرنر 25 هدف
3- جادون سانشو 17 هدف
4- روفين هيننجز 14 هدف
5- روبين كوازين 12 هدف
6- سيباستيان أندرسون 12 هدف
7- جون كوردوبا 12 هدف
8- سيرجي جنابري 12 هدف