اشترى آيفون 8 نسخة 64 جيجابايت بـ 4200 جنيه فقط

يبحث دومًا محبو هاتف آبل الشهير آيفون
عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته، بسبب الإرتفاع الملحوظ فى أسعار معظم إصداراته، وأحيانًا يدفعهم السعر الباهظ لإقتناء هاتف أندرويد أقل سعرًا، إلا أن الفرصة لا زالت سانحة لإقتناء نسخة من آيفون 8
بأقل من سعره الأصلى بكثير.
وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 8 سعة 64 جيجابايت، بألوانه المختلفة مقابل 255 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4200 جنيه مصري. جدير بالذكر أن هاتف iPhone 8 ظهر فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يأتي هاتف iPhone 8 بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.
يمكنك الحصول على هاتف آيفون 8 بلس نسخة 64 جيجابايت بكل ألوانه من خلال هذا الرابط
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