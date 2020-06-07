اشترى آيفون 8 نسخة 64 جيجابايت بـ 4200 جنيه فقط

جدير بالذكر أن هاتف

ظهر فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.