الإنتاج الحربي: نحتاج 5 ملايين جنيه لاستكمال الدوري

أكد مصدر بالإنتاج الحربى أن ناديه يحتاج لخمسة ملايين جنيه لاستكمال مباريات الدوري العام حال الإستقرار على عودة المسابقة بشكل نهائي.
وقال المصدر: "لابد أن يحسم اتحاد الكرة مصير الدوري وأيضًا تحديد كل سبل عودته وعلى رأسها التكلفة المادية الكبيرة التى تحتاجها الأندية للترتيب لعودة المسابقة.
وأضاف المصدر: " نحتاج 5 مليون جنيه لإستكمال المسابقة وهو رقم كبير على ميزانية الانتاج الحربى وحتى فى حالة وصول دعم من الجبلاية فلن يكفى الاموال المنتظر صرفها لعودة المسابقة.
جدير بالذكر أن الانتاج الحربي أرسل خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا.
ويحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات.