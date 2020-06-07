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رياضة

مسحة المرحلة السادسة .. لا إصابات جديدة بـ كورونا في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:02 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
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عمرو ابوبكر
كشفت تقارير صحفية عن عدم ظهور أي حالات إيجابية مصابة بـ فيروس كورونا في المرحلة السادسة للدوري الإنجليزي.

وأضافت التقارير أنه أجريت 1195 مسحة طبية يومي 4 و5 يونيو، إذ تُجرى مسحتان أسبوعيا على اللاعبين والأطقم الفنية.


وظهرت حالة واحدة فقط في المرحلة الخامسة، في نادي توتنهام.

وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل، بعد أن توقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ويحتاج رفاق محمد صلاح لست نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.


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