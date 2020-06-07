مسحة المرحلة السادسة .. لا إصابات جديدة بـ كورونا في الدوري الإنجليزي





وأضافت التقارير أنه أجريت 1195 مسحة طبية يومي 4 و5 يونيو، إذ تُجرى مسحتان أسبوعيا على اللاعبين والأطقم الفنية.









وظهرت حالة واحدة فقط في المرحلة الخامسة، في نادي توتنهام.





توقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل، بعد أن





ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ويحتاج رفاق محمد صلاح لست نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.







