موجز السوشيال ميديا: أحدث ظهور لريهام عبد الغفور.. علي ربيع ينشر فيديو من عمر ودياب.. ورامز جلال يشارك جمهوره بفيديو جديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت باستايل مناسب للصيف من صور قديمة لها.





نشر الفنان رامز جلال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وظ هر في الفيديو صغار متابعيه وهم يرقصون على تتر برنامجه" رامز مجنون رسمي" الذى تم عرضه في موسم رمضان الماضى.





نشر الفنان على ربيع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





نشر محمد رجب صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





نشرت دنيا سمير غانم، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



