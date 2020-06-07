للاتجار في الحشيش.. الجنايات تعاقب متهما بالسجن المشدد بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وامانة سر محمد طه ،بمعاقبة المتهم سعيد سالم وشهرته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمة 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.





صدر الحكم برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.



