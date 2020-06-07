بيعه بأعلى سعر.. كاسونجو ضحية صفقة جديدة في الزمالك

كان مسئولو القلعة البيضاء أعلنوا عن انهاء الاتفاق مع صفقتين أجانب على أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام المقبلة بعد حسم موقف الدوري العام سواء باستكماله أو إلغائه.