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رياضة

بيعه بأعلى سعر.. كاسونجو ضحية صفقة جديدة في الزمالك

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:54 م
كاسونجو
كاسونجو
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القسم الرياضي
أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرّروا تحقيق أقصى استفادة ممكن من وراء رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك قرّر بيع اللاعب للنادي صاحب السعر الأعلى أو دخوله كمقايضة في إحدى الصفقات الجديدة.

ويعتبر كاسونجو على رأس اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كان مسئولو القلعة البيضاء أعلنوا عن انهاء الاتفاق مع صفقتين أجانب على أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام المقبلة بعد حسم موقف الدوري العام سواء باستكماله أو إلغائه.


الجدير بالذكر أن كاسونجو عاد إلى صفوف الزمالك في شهر يناير الماضي بعد فشل انتقاله إلى الوداد المغربي.
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