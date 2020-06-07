AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كورونا ووقف تراخيص البناء خلال أسبوع

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:37 م
أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت الحملات فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء عن ضبط 1109 أشخاص بإجمالى 1022 مبنى، وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 56 متهما وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى و11 طلقة مختلفة الأعيرة، قطع سلاح أبيض، وضبط 9 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2578 حكم قضائى متنوع، و134 قضية متنوعة أخرى. 

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط 306 قطعة سلاح نارى، أبرزها (56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدس– 192 فرد محلى الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ 1220 قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 16 مديرية أمن، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 277266 حكم قضائى، عبارة عن "1149 حكم جناية، و94147 حكم حبس، و138365 غرامة، و43605 مخالفة".

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 6 تشكيل عصابى، ضموا 26 متهمًا، إرتكبوا 28 حادث سرقة متنوع، وضبط 99 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 15 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (22) متهمًا.
وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 475 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 530  متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (85,60 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (27,605 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (405 جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (130,873 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (6,765 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (866 جرام)، و (25735) قرص مخدر مختلف الأنواع.
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. فيديو

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. فيديو

الداخلية: ضبط 4510 قضايا تهرب ضريبي بـ 8 مليارات جنيه.. فيديو

الداخلية: ضبط 41 ألف شخص و12 ألف سيارة خالفو قرار الحظر خلال أسبوع

حملات على السحر والجمال وبحيرة المنزلة.. الأمن يستهدف البؤر الخطيرة ويضبط 131 متهما

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر

ترشيحاتنا

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بسبب كلب.. رجل يسقط في بئر لمدة ٦ أيام ويتم إنقاذه بالصدفة.. صور

وزير التعليم يوافق على عقد امتحان 3 مواد لطلاب الثانوية العامة من المنازل

بارع في تقليد الشيخ محمد صديق المنشاوي.. فني نقاش يبهر الجميع.. فيديو

أخبار الفن.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. وهجوم ناري على محمود حميدة وشيرين رضا.. ومفاجأة في فيلم جيمس بوند الجديد

بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

AdvertisementS

إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

السيسي لـ رئيس وزراء إيطاليا: لابد من إنهاء فوضى الجماعات الإجرامية والميليشيات في ليبيا

رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

الكمامة القماش وغسل اليد بالكلور.. هاني الناظر يصحح 3 مفاهيم خاطئة بشأن كورونا

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

يوحنا وفيليب آخرهما.. 48 شهيدا بكورونا في الجيش الأبيض

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

7 مخاطر صحية.. طبيب يكشف مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين C

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة.. شاهد