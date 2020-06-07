شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كورونا ووقف تراخيص البناء خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.



أسفرت الحملات فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء عن ضبط 1109 أشخاص بإجمالى 1022 مبنى، و فى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 56 متهما وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى و11 طلقة مختلفة الأعيرة، قطع سلاح أبيض، و ضبط 9 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2578 حكم قضائى متنوع، و 134 قضية متنوعة أخرى.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط 306 قطعة سلاح نارى، أبرزها (56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدس– 192 فرد محلى الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض).





وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ 1220 قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 16 مديرية أمن، و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 277266 حكم قضائى، عبارة عن " 1149 حكم جناية، و 94147 حكم حبس، و 138365 غرامة، و 43605 مخالفة".





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 6 تشكيل عصابى، ضموا 26 متهمًا، إرتكبوا 28 حادث سرقة متنوع، و ضبط 99 قضية أحداث، وإ عادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض 15 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (22) متهمًا.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 475 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 530 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (85,60 كيلو جرام)، و كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (27,605 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون، وزنت (405 جرام)، و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (130,873 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (6,765 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الفودو، وزنت (866 جرام)، و (25735) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.





وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .