لتلقي الاستفسارات بشأن كورونا.. صحة كفر الشيخ تخصص الخط الساخن 15543





رقم الطوارئ 0473228222، وأرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 0473220792 ورقم 0473241130 للرد على جميع استفسارات المواطنين. كما تتلقى مديرية الصحة، البلاغات الخاصة بشأن فيروس كورونا عبر





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وقالت مديرية الصحة، خلال بيان، إن هذا يُسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى وتقديم خدمة جيدة ، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.





ومن جانبها، وجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزاره الصحة بكفر الشيخ، بتفعيل أقصى طاقة للمستشفيات والتنسيق مع الأطقم الطبية لاستيعاب جميع الحالات التى تستدعى حالتها الدخول الى المستشفيات والعلاج بها .





وشددت على متابعة المرضى الخاضعين للحجر المنزلي بكل إدارة وتوزيع الأدوية المقررة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة عليهم و متابعة حالاتهم أولًا بأول لحين الشفاء.