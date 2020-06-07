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أحمد موسى: جماعة الإخوان ارتكبت 222 عملية إرهابية عام 2014

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:36 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن العام 2014 شهد 222 عملية إرهابية ، وفي العام 2015 حدثت أكبر عمليات إرهابية في عام واحد في تاريخ الدولة المصرية حيث شهد 600 عملية إرهابية.
 
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في عام 2016 حدث 199 عملية إرهابية ، و45 عملية في العام 2017 ، أما في الأعوام 2018 و 2019 و 2020 شهدت بضع عمليات إرهابية فقط .

 وأكد أن الأعوام من 2011 وحتى دفن جماعة الإخوان في عام 2013 كان يحدث كل شئ من فوضى وتخريب وكانت مصر اللا دولة.  

وأردف أنه في يناير عام 2013 بدأ جمع توكيلات لعزل الرئيس الإخواني وكان أول توقيع من محافظة بورسعيد الباسلة .
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