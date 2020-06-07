خوفا من كورونا.. طلاب سنوات نهائية لجامعة حلوان يطالبون باستبدال الامتحانات التحريرية.. والجامعة تطمئنهم: 10 إجراءات احترازية للحفاظ على سلامتكم

واوضحت أنه بالنسبة لتحويل المدينة الجامعية لمستشفى لعزل مصابى كورونا فانه لا داعى للقلق لأن المدينة بعيدة تماما عن لجان الامتحانات .

واشارت إ لى أنه سيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ليصبح بكل لجنة 15 طالبا فقط لمراعاة المسافات الامنة بين الطلاب للحد من انتشار الفيروس و الحفاظ على سلامتهم.





واضافت انه سيتم تعقيم اللجان بصفة مستمرة، وسيتم تقسيم الطلاب على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية .

