خوفا من كورونا.. طلاب سنوات نهائية لجامعة حلوان يطالبون باستبدال الامتحانات التحريرية.. والجامعة تطمئنهم: 10 إجراءات احترازية للحفاظ على سلامتكم

طلاب الفرق النهائية بآداب وسياحة وفنادق حلوان يرفضون حضور الامتحانات
عميدة آداب حلوان لطلاب الفرق النهائية: لا داعي للقلق سيتم تعقيم اللجان بشكل مستمر
رئيس جامعة حلوان 10 إجراءات احترازية خلال امتحانات طلاب المرحلة النهائية للوقاية من كورونا
في ظل الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود الدولة المبذولة للسيطرة على الوضع الحالي ومنع انتشار والحفاظ على سلامة المواطنين، قررت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات إقامة امتحانات طلاب الفرق النهائية بداية من شهر يوليو.
اعترض أغلب طلاب الفرقة الرابعة بأقسام كلية الاداب جامعة حلوان و طلاب قسم الارشاد بكلية السياحة و الفنادق على قرار اقامة الامتحانات قائلين : انه من الصعب الذهاب الى الامتحانات بالجامعة بسبب تحويل المدينة الجامعية داخل حرم الجامعة لمستشفى عزل لمصابى كورونا ، بالاضافة الى بعد سكن اغلب الطلاب عن الجامعة ما يعرضهم للعديد من وسائل المواصلات العامة و خطر الاصابة بكورونا .
أكد قطاع كبير من الطلاب رفضهحضور الامتحانات، مطالبا باستبدال الاختبارات التحريرية بالكلية إلى شكل أخرآ آمن .
قالت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة حلوان لصدى البلد ردا على هذه الاعتراضات : ان الامر ليس بيد الجامعة و الكلية ملتزمة بتعليمات وزارة التعليم العالى بشأن الامتحانات ، مشيرة الى انه فى حالة عقد الامتحانات فسيتم تأمين سلامة الطلاب بكافة الطرق الممكنة .
واوضحت أنه بالنسبة لتحويل المدينة الجامعية لمستشفى لعزل مصابى كورونا فانه لا داعى للقلق لأن المدينة بعيدة تماما عن لجان الامتحانات .
واشارت إلى أنه سيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ليصبح بكل لجنة 15 طالبا فقط لمراعاة المسافات الامنة بين الطلاب للحد من انتشار الفيروس و الحفاظ على سلامتهم.
واضافت انه سيتم تعقيم اللجان بصفة مستمرة، وسيتم تقسيم الطلاب على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية .
وأكدت أن كلية الاداب انتهت من وضع التصور المبدئى للجداول وفور الموافقة عليها سيتم اعلانها فى اقرب وقت ممكن.
وأكد الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، انه تلم لإتخاذلالعديد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19 " خلال فترة امتحانات الطلاب النهائية وتشمل :
1- تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الإمتحانية .
2- دخول الطلاب في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا .
3- إجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان و بعد اغلاقها.
4- منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان.
5- مراعات المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية.
6- تطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.
7- تطهير الكنترولات و مراعات كافة الاجرائات الاحترازية بين الاساتذة .
8- فرض ارتداء الكمامات اجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من داخل الحرم الجامعى .
9- توفير المطهرات داخل اللجان.
10- ستقوم الجامعة بتوزيع عدد كبير من الكمامات و كمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، بجانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات .